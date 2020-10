Seit Jahren erfreut sich die Ukulele steigender Popularität. Das kleine Saiteninstrument ist leicht erlernbar und schon nach ein paar Minuten kann man erste Lieder begleiten.Die Ukulele ist ein ideales Reiseinstrument und kann überall ohne großen Aufwand mitgenommen werden.



Im Nachbarschaftshaus Heißen an der Hingbergstraße 311 können Interessierte ab dem 4. Dezember an vier Kurstagen das Spiel auf der Ukulele erlernen. In jeweils 120 Minuten werden Grundlagen des Akkordspiels und der Liedbegleitung gelehrt.Die Gruppe ist auf 12 Teilnehmer begrenzt, es stehen sieben Leihinstrumente zur Verfügung.

Kurszeiten: 4. Dezember von 16 bis 18 Uhr, 5. Dezember von 14 bis 16 Uhr, 11. Dezember von 16 bis 18 Uhr und 14. Dezember von 14 bis 16 Uhr. Anmeldungen und weitere Infos unter: info@kloster-ukulelen.de oder Tel. 0151/18745301.