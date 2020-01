BAMH: Vereine brauchen Luft zum Atmen - erster Schritt beim Karneval

„Vereine brauchen Luft zum Atmen“

„Die Mülheimer Vereine brauchen Luft zum Atmen“, so die Stadtverordnete der BAMH-Fraktion, Ramona Bassfeld.

Wenn sie in der “guten Stube der Stadt“, der Stadthalle, Feste oder Veranstaltungen ausrichten wollen, dann müsse ihnen das finanziell auch möglich sein. Gegebenenfalls müsse die Stadt mit einer finanziellen Spritze einspringen, um hohe Kosten zu senken.

In Bezug auf Karnevalsvereine komme erschwerend hinzu, daß diese seit 2015 zum UNESCO Weltkulturerbe gehörten. Aber auch die anderen Mülheimer Vereine wie der ADAC oder der Geschichtsverein leisteten eine großartige Arbeit für die Gemeinschaft. Engagement im besten Bürgersinne zeichne sie aus.

Für die Bürgerschaft sicherlich unverständlich wäre es, wenn Volksbrauchtum einerseits keine Förderung unterhalte, wohl aber ein elitäres Nischentheater hoch subventioniert werde, so Ramona Baßfeld abschließend.

Die BAMH –Fraktion kündigte an, sich dieses Themas zu widmen. Mit Vertretern der Mülheimer Karnevalsvereine habe man bereits ein erstes Gespräch geführt.

Und hier das erste Ergebnis :

Antrag der BAMH Fraktion in Sachen Karneval und Vereinsunterstützung

Der Rat der Stadt erkennt den Brauchtum Mülheimer Karneval als kulturelle Aufgabe an. Er wird zukünftig in den Geschäftsbereich des Kulturbetriebes angesiedelt, zugleich wird klargestellt, daß der Mülheimer Karneval als Thema im Kulturausschuß zu behandeln ist.

Begründung:

Der Rheinische Karneval wurde mit all seinen lokalen Varianten am 16. März 2015 als eine der ersten 27 Traditionen und Wissensformen in das bundesdeutsche Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes im Sinne des Übereinkommens zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Für Menschen geht der Karneval mit einem ganz besonderen Lebensgefühl einher. Er ist fester Bestandteil in ihrem Leben, vermittelt Gefühle von Freude und Zugehörigkeit zu einer starken Gemeinschaft und besitzt eine starke integrative Kraft. Das Brauchtum Mülheimer Karneval repräsentiert 12 Vereine mit ca. 1.200 Mitgliedern, darunter fast 500 Kinder. Die größte Veranstaltung des Brauchtums ist der alljährige Rosenmontagszug, der von 100.000 Mülheimer Bürgern mit Freude begrüßt wird.

Nicht zu vergessen ist das soziale Engagement der Vereine. Ehrenamtlich werden Veranstaltungen in Alten- und Seniorenheimen, in Kindergärten und Schulen begangen. Seit jeher gehört in den Städten Essen, Oberhausen und Duisburg das Brauchtum zur Kultur.

Jochen Hartmann

Fraktionsvorsitzender