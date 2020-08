CDU und Buchholz spielen "guter Polizist, böser Polizist"

„ Diese Taktik lasse ich der CDU und ihrem Oberbürgermeister Kandidaten Marc Buchholz nicht durchgehen. Guter Polizist, böser Polizist in Bezug auf die Gewerbegebiete und den Flughafen zu spielen, ist unseriös.“ Das erklärte der parteilose Stadtverordnete und Oberbürgermeister Kandidat, Jochen Hartmann, nach dem Pressegespräch von Buchholz mit der WAZ. Hartmann:“ Am Dienstag bei der Podiumsdiskussion hat Buchholz noch darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, wenn ein Oberbürgermeister und eine starke Fraktion Hand in Hand zusammenarbeiten können. Von einem Gleichschritt könne man zwischen CDU und ihrem Kandidaten allerdings zur Zeit nichts erkennen. Da klaffen Welten auseinander, insbesondere in Bezug auf den Weiterbetrieb des Flughafens.“ Hartmann habe den Eindruck, man wolle möglichst überall Wähler einsammeln, Wobei Glaubwürdigkeit erkennbar auch auf der Strecke bleiben könne .