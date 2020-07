Polizeipräsidium bzw. Einsatztrupps statt bloßer Wache

Wer meint, eine Polizeiwache nach Styrum durch Sammlung von Unterschriften holen zu können, hat bestenfalls keine Ahnung und begeht schlimmstenfalls gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern eine arglistige Täuschung zu billigen Wahlkampfzwecken“, so der parteilose Stadtverordnete Jochen Hartmann.

Mit einer Wache aus Bezirksbeamten würde man keinen einzigen Raubüberfall verhindern können und eine „vollwertige“ Wache, was immer das bedeuten solle, werde es für einen Stadtteil niemals geben, so Hartmann weiter. Das Thema „Sicherheit“ sei zu wichtig und sollte daher „Profis“ überlassen bleiben.

Allein die Wiederherstellung des eigenständigen Polizeipräsidiums Mülheim bzw. der Einsatz mobiler Einsatztrupps mit "robustem Mandat" böte die Gewähr für eine bessere Einsatzfähigkeit der Polizei in ganz Mülheim. Dafür habe er, Hartmann, sich immer eingesetzt. Für den Stadtverordneten sei es nie nachvollziehbar gewesen, daß die damalige Oberbürgermeisterin und der damalige Stadtrat diese Entscheidung des SPD Innenministers seinerzeit klaglos hingenommen haben. Der gegenwärtige Innenminister Reul selbst dagegen sehe große Organisationseinheiten Pressemeldungen nach ebenfalls sehr kritisch.

“Ob Polizeipräsidium, eine andere Behörde oder eine Firma: Mit allen Kräften würde ich mich dafür verwenden, daß Behörde oder Firma in Mülheim blieben“, so Hartmann, der als Parteiloser auch für das Amt des Oberbürgermeisters in seiner Heimatstadt Mülheim antreten will.