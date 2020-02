Neukirchen-Vluyn. Unbekannte haben von einem umzäunten Gelände eines Umspannungswerkes einen roten Blechschrank entwendet. Bevor sie den Schrank über den ca. zwei Meter hohen Zaun hieften, räumten sie ihn sogar noch aus.

Am Montag, 3. Februar, hatte der bauleitende Monteur das Gelände am Bendschenweg gegen 16.30 Uhr verlassen und das Tor verschlossen.

Am nächsten Morgen, 4. Februar stellte er gegen 6.30 Uhr fest, dass der rote Blechschrank nicht mehr da war.

Der Inhalt des Schranks lag auf der Wiese verstreut.

Die Täter waren über den Zaun geklettert, hatten nach dem Ausräumen eine Schubkarre zum Transport an den Zaun genutzt und nachdem sie es geschafft hatten, den Spint darüber zu wuchten, waren sie mit ihm unerkannt entkommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, unter Telefon: 02845 / 30920.