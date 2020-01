Schock für eine 44-jährige Duisburgerin

Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte am Dienstag, 21. Januar, aus dem schwarzen BMW Mini einer Duisburgerin deren weißen Malteserrüden entwendet, der zuvor auf dem Beifahrersitz gewartet hatte.Die Frau hatte gegen 18 Uhr den Wagen mit Mülheimer Kennzeichen auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet in Vluyn an der Inneboltstraße vor einem Kosmetiksalon abgestellt.

Als sie gegen 18.15 Uhr zurückkehrte, war der Hund verschwunden.

Da keine Aufbruchspuren am Auto vorhanden waren, ist es möglich, dass die Besitzerin das Fahrzeug möglicherweise nicht elektronisch verriegelt hatte. Ein Foto des verschwundenen Hundes, der auf den Namen "Wuffy" hört, liegt nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0, zu melden.