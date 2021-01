Die Polizei sucht Hinweise auf einen möglichen Unfall, der am Montag, 25. Januar, an einer Tankstelle an der Inneboltstraße in Neukirchen-Vluyn festgestellt wurde.

Ein 34-jähriger alkoholisierter Mann war gegen 15.20 Uhr mit einem Unfallschaden auf das Gelände der Tankstelle gefahren, um dort einen Reifen zu wechseln. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Ford Mondeo.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann aus seinem Wohnort Rheurdt in Richtung Tankstelle nach Neukirchen-Vluyn gefahren ist. Auf der Geldernsche Straße Höhe Spickerbruchweg hat die Polizei den Außenspiegel des schwarzen Ford Mondeo gefunden.

Das Verkehrskommissariat 1 in Moers sucht noch Zeugen, die in diesem

Zusammenhang etwas beobachtet haben. Gab es dort einen Unfall oder hat der

Autofahrer mit dem Außenspiegel etwas beschädigt?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841/171-0.