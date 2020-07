Am Samstag waren wir von den Soltauer Bleiläusen in Hoya bei unseren Buchdruckmuseumsfreunden um uns auszutauschen. Das Museum Hoya besteht schon einige Jahre und zieht momentan in eine alte Molkerei um. Es stehen im Moment dort noch alle Setzregale, Druckmaschinen und viel Buchdruckzubehör ungeordnet in einer großen Halle. Dort wird aber schon ganz toll in allen Bereichen gewerkelt und sortiert.