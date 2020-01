Der Vorverkauf für das 20. Dong Open Air Metal Festival, das vom 9. bis 11. Juli auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn stattfindet, ist gestartet. Am ersten Tag gingen innerhalb von fünf Minuten rund 1.000 Tickets über den virtuellen Tresen, zwei Stunden später war die Hälfte aller Karten schon verkauft. „Das war Wahnsinn“, freut sich Benjamin Munsch vom Dong Kultur e.V.. Und das hat auch seinen Grund: Die Festivals-Fans können sich an drei Tagen auf rund 30 Bands freuen, darunter beispielsweise "Testament" aus San Francisco, "Skindred" aus Wales, "Tyler Leads" aus Recklinghausen, "Skyclad" aus Newcastle, "Myrath" aus Tunesien, "Anthrax" aus New York, "Blaze Bayley" aus England und "Wind Rose" aus Italien. Die Karten des zweiten und letzten Kontingents, die sogenannten „Countdown-Tickets“, gibt es noch im Online-Shop auf dongopenair.de.