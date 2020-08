Initiative zur Beleuchtung der Fördertürme auf Niederberg



Der unabhängige Bürgermeisterkandidat der SPD Neukirchen-Vluyn, Ralf Köpke, will nun eine Initiative starten, die Fördertürme auf dem ehemaligen Zechengelände beleuchten zu lassen.

Ausführliche Informationen eingeholt

Ralf Köpke hat sich gemeinsam mit dem SPD-Fraktionsvize Günter Zeller bei einem Ortstermin auf Niederberg mit Beleuchtungsexperten der Firma Credere aus Moers getroffen, um sich darüber zu informieren, wie die technische Umsetzung machbar ist, wie hoch die Anschaffungs- beziehungsweise Unterhaltskosten sind und welche Herausforderungen dieses Projekt mit sich bringt.

Alle finden es toll

Ralf Köpke betont, dass in vielen Gesprächen mit Bürgern nicht nur des Niederberg-Quartiers, sondern aus ganz Neukirchen-Vluyn, diese Idee und Anregung an ihn herangetragen worden ist. Köpke: „Mein Eindruck ist, dass die Umsetzung machbar und bezahlbar ist. Die Pläne liegen bereit und warten schon seit Anfang 2019 auf ein „Go“ durch die Stadt.“

Offizielle Reaktion der Stadt steht aus

Ein entsprechendes Angebot der Firma Credere, nach deren Aussage, ging schon am 19. Februar 2019 und erweitert am 7. März mit der Ergänzung der erforderlichen Baumaßnahmen an die Stadt Neukirchen-Vluyn, erklärt Köpke. Eine offizielle Reaktion auf dieses Angebot würde bis heute noch ausstehen.

Unterstützungsinitiative zur Umsetzung

„Die Umsetzung der Beleuchtung kann ein Riesengewinn für die Stadt sein und wird zur Attraktivitätssteigerung beitragen“ betont Ralf Köpke weiter. Um endlich wieder Bewegung in den schon vor zwei Jahren beantragten Vorgang zu bekommen und die mögliche Zurückhaltung der Stadt aufgrund der Kostenfrage zu überwinden plant Ralf Köpke eine 'Unterstützungsinitiative' aus Bürgerinnen und Bürgern sowie prominenten Befürwortern zu initiieren.

Tolles Zeichen für die Stadt setzen

„Hiermit könnten wir ein tolles Zeichen für unsere Stadt setzen“, so Köpke abschließend. Marcel Rutten, Lichtsimulationsexperte aus den Niederlanden, SPD-Fraktionsvize Günter Zeller, Frank Volkmann, Geschäftsführer Firma Credere und Ralf Köpke setzen sich gemeinsam für einen leuchtenden Förderturm ein.