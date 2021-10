Die Autorin Sabina Wolters lebt und arbeitet am Niederrhein, wo sie aktuell mit ihrem Gedichtband „Worte der Seele“ auf Tour ist. Begleitet wird sie bei ihren Lesungen von dem ebenfalls am Niederrhein lebenden Gitarristen Martin Jonas Holzke. Lauschen Sie den Gedichten aus „Worte der Seele“ und den Liedern aus dem Zyklus „Wenn ich mir begegne“ und lassen Sie sich mitnehmen auf diese Reise,

wo Lesung auf Musik trifft und vielleicht der eine oder die andere auf sich selbst. Das erste Lesekonzert findet am Donnerstag, 18. November, um 19 Uhr, im KuCa in Neukirchen-Vluyn statt. Der Eintritt ist frei – der Hut geht rum. Eine Reservierung ist erforderlich, da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen.

Das zweite Lesekonzert findet am Samstag, 27. November, um 15 Uhr (Einlass ist ab 14 Uhr) im "Café Papperlapapp" in Tönisvorst statt. Hier beträgt der Eintritt 10 Euro. Eine Reservierung ist auch hier erforderlich, da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen. Mehr Informationen über die Künstlerin unter www.die-grenzgaengerin.de