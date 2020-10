Die Bauarbeiten in Vluyn an den Haltestellen Pastoratstraße und Vluyn-Vutz sind abgeschlossen, die nächsten Arbeiten finden an der Sittermannstraße im Bereich Antoniusschule (Haltestelle Pappelstraße) statt.

Derzeit werden insgesamt 14 Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut. Ab Montag, 12. Oktober, wird die Baustelle zum Umbau der Haltestelle Pappelstraße in der Sittermannstraße eingerichtet. Es kommt zu Behinderungen des Straßenverkehrs.

Arbeiten dauern bis Ende Oktober an

Die Maßnahme soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zum Schulanfang nach den Herbstferien noch zu leichten Behinderungen kommt. Es ist beabsichtigt, die Bauarbeiten dann täglich erst um 9 Uhr beginnen zu lassen, um so wenig Beeinträchtigungen wie möglich zu verursachen.