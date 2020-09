So, das Auto ist dann mal wech… Oder für drei Wochen zumindest beurlaubt. Beim bundesweiten Mobilitätswettbewerb „Stadtradeln“ geht es darum, in den drei Aktionswochen vom 13. September bis 3. Oktober möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu motivieren mit dem Rad zu fahren - sei es zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen. Jetzt ist Drahteselzeit angesagt.

In diesem Jahr radeln erstmals alle 13 Kommunen des Kreises Wesel zeitgleich, so auch die Stadt Neukirchen-Vluyn, die bereits zum 5. Mal dabei ist. Der diesjährige „Stadtradelstar“ ist die 38-jährige Claudia Basener. „Ich bin tief verwurzelt mit der Stadt“, erklärt die sympathische Neukirchen-Vluynerin. „Ich fahre alle Strecken in der Gegend sowieso mit dem Rad. Zudem mag ich die Aktion, ich mag meine Stadt und die Herausforderung“, sagt sie startklar.

"Stramme Waden" geben alles

Claudias Team, die „Strammen Waden“, werden beim Stadtradeln alles geben. Zudem wird Claudia, die auch beim FC Neukirchen-Vluyn aktiv ist, unter www.stadtradeln.de/neukirchen-vluyn während der gesamten Aktionswochen ihren eigenen Blog posten und über ihre Erfahrungen in dieser Zeit berichten. Ihre Mutter und auch Freunde und Verwandte nutzen regelmäßig das Fahrrad, um von A nach B zu kommen. Als „Stadtradelstar“ ist Claudia also absolut die perfekte Wahl. Das begrüßt Bürgermeister Harald Lenßen sehr: „Wir brauche eine Person, die sich mit der Aktion identifizieren kann. Claudia Basener ist das „Flaggschiff“ des diesjährigen Stadtradelns.“ Möglichst viele Kilometer sollen gefahren werden, aber auch möglichst viele Teilnehmer sollen mitradeln. „Wir möchten ein Umdenken in den Köpfen der Leute erreichen. Wenn man zum Beispiel aufgrund des Wetters schon darüber nachdenkt, ob man mit dem Rad oder dem Auto zur Arbeit fährt, dann ist schon viel gewonnen“, so Lenßen.

In den vergangenen Jahren waren es immer rund 500 bis 700 Personen, die am Stadtradeln teilnahmen. Dabei wurden insgesamt schon 70.000 Kilometer erstrampelt. „In anderen Städten wie Hamminkeln sind es gut 1000 bis 1500 Teilnehmer. Da möchten wir auch hinkommen“, erzählt Stephan Baur, Klimaschutzbeauftragter der Stadt.

Ab Sonntag, 13. September, anmelden

Anmelden ist ganz einfach unter www.stadtradeln.de/neukirchen-vluyn. Ab Sonntag, 13. September, ist die Registrierung möglich. Täglich können dann dort die gefahrenen Kilometer eingetragen werden. Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger, die in Neukirchen-Vluyn wohnen, arbeiten oder im Verein tätig sind. Geradelt wird in Teams mit mindestens zwei Personen. Einzelpersonen können sich dem „offenen Team der Stadt Neukirchen-Vluyn“ anschließen. Es winken tolle Preise - insgesamt 50 Gutscheine zu 10 Euro, die in den Geschäften der Stadt eingelöst werden können. „Denn auch die ortsansässigen Händler sollen vom Stadtradeln profitieren“, so Harald Lenßen.

Für alle Radlerinnen und Radler gibt es wieder die „Stadtradelblume“ als Erkennungszeichen für die Fahrradlampe. Wer möchte, holt sich die gelbe Filzblüte nach Absprache unter Kontakt: 02845-391260, ab. Alle weiteren Infos gibt es auf der oben genannten Homepage. Stephan Baur berichtet über die Neuerungen: „Erstmals wird es Wanderpokale für die beiden Orte mit den meisten aktiven Radfahrenden geben – absolut und relativ zur Einwohnerzahl. Natürlich zählen weiterhin auch die Kilometer, aber die Zahl der Aktiven, die etwas für ihre Gesund und den Klimaschutz tun wollen, steht im Fokus.“