Ich war in Urlaub auf Texel als ich am Wegesrand eine mir bisher unbekannte Pflanze entdeckte. Sie gefiel mir so gut, dass ich mir umgened Samen aneignete.

Diese Pflanze ist eine wilde Malve, wunderschön und was ich nicht für möglich gehalten hatte ein Hotspot für Bienen und Hummeln.

nun kann ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang einen regen Flugbetrieb beobachten.

Inzwischen wurde die Malve in meinem Bekanntenkreis weiter gereicht. Sie erfreut sich großer Beliebtheit