„Jetzt aber fix!“ dachte sich die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Karin Keesen und ließ sich am letzten Samstag des Jahres gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern,Ratsmitgliedern und Bürgermeister Harald Lenßen von der Sonne zur gemeinsamenPflanzaktion locken.

Die Wochen vor Weihnachten waren vollgepackt mit Terminen und Aufgaben, und so traf es sich gut, dass die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr terminlich etwas Luft boten und die Temperaturen mitspielten, um noch schnell den Frühling zu pflanzen.Doch so einfach loslegen, um die Stadt zu verschönern, wäre gar nicht möglich. Vorab musste erst einmal in Abstimmung mit der Stadtverwaltung eine geeignete Fläche gefunden werden. Und so freuten sich Karin Keesen, Jonas Kuhn und Markus Meyer als die Nachricht kam, dass die Fläche vor der ehemaligen Realschule bepflanzt werden könne. 1.000 Narzissenzwiebeln wurden am letzten Samstag des Jahrzehnts in die Erde gebracht, damit sie im kommenden Frühling die Wiese am Schulzentrum erblühen lassen.

Narzissen sind Frühjahrsblüher. Ihre Zwiebeln müssen vor dem ersten Frost im Boden liegen, damit sich während der Kälteperiode die Wurzeln gut entwickeln. In Rasenflächen gepflanzt können Narzissen dann verwildern. Oder anders gesagt, sie breiten sich dort über Tochterzwiebeln weiter aus und bilden im Lauf der Jahre größere Bestände. Auf diese Art wird der gelbe Blütenteppich von Jahr zu Jahr größer. Stadtverbandsvorsitzende Karin Keesen ist begeistert von der guten Zusammenarbeit Ihres Teams und sehr gespannt auf das Ergebnis. Generationsübergreifend ist man sich einig: „Wir leben gerne hier und packen auch gerne gemeinsam an, wenn es darum geht, unsere Stadt positiv zu gestalten. Wir freuen uns heute schon auf die ersten Blüten.“ „Im diesem Jahr werden wir die Pflanzaktion an anderer Stelle wiederholen, damit wir in Eigeninitiative die Stadt weiter verschönern,“ plant Jonas Kuhn, stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender.