Im Sommer dieses Jahres blühten in Neukirchen-Vluyn Flachs und Mohn: Rund 2.000 gehäkelte Mohnblüten zierten das Landschaftsband auf Niederberg, etwa 9.000 gehäkelte Flachsblüten, aufgebracht auf Drahtkleiderbügel, standen an mehreren Stellen im ganzen Stadtgebiet.

Bürger, aber auch Gäste der Landesgartenschau und darüber hinaus erfreuten sich an den Blütenmeeren, die die Dorfmasche Neukirchen-Vluyn und zahlreiche Freiwillige aus der Stadt hergestellt hatten. Die Aktion war Teil des Projektes „Land der Flunen – Fäden der Vergangenheit", das vom Heimat-Ministerium des Landes gefördert wird.

Nun hat die Stadtverwaltung ihr Versprechen wahrgemacht und für jede der textilen Blüten eine echte Blumenzwiebel gepflanzt. Aus Gründen des Coronaschutzes musste die geplante Aktion des gemeinsamen Einpflanzens, so wie sie letztes Jahr am Rathaus stattgefunden hatte, leider entfallen. Stattdessen hat der Baubetriebshof gemeinsam mit dem Grünflächenamt die insgesamt 11.000 Blumenzwiebeln am Plankendickskendel verteilt: 2.000 Narzissen werden im Frühjahr die Flächen nahe der Tersteegenstraße am Kreisverkehr zieren, 9.000 Krokusse weiter südlich den Bereich an der Ina-Seidel-Straße.