Die Sonderschullehrerin und Baufachwirtin Annette Brand (56) aus Moers ist hauptberuflich in der kaufmännischen Geschäftsführung der Ewald Scharff Baugesellschaft tätig. Brand ist aktives Mitglied in der evangelischen Kirchengemeinde Moers und engagiert sich ehrenamtlich in diversen sozialen Angeboten der Gemeindearbeit.

Weiterhin wird zukünftig Per Hegenberg (57) aus Neukirchen-Vluyn den Aufsichtsrat verstärken. Er ist geschäftsführender Gesellschafter einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Anwaltskanzlei in Duisburg, Oberhausen, Düsseldorf und Neukirchen-Vluyn. Die Gesellschaft beschäftigt insgesamt 75 Mitarbeitende. Hegenberg ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn sowie des Fördervereins der Lions FLIUNNIA e.V.

Christine Roßkothen, Leiterin Corporate Marketing der TROX GmbH in Neukirchen-Vluyn und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung, komplettiert das neue Trio. Besondere Verantwortung trägt die 53-Jährige für den Bereich „Weiterbildung für Frauen in Führungspositionen. Sie ist Mitglied im „Verband deutscher Unternehmerinnen“ und der Regionalgruppe Köln „Frauen in Aufsichtsräten“. Roßkothen ist Mitglied des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde in Vluyn.

Die drei neuen Mitglieder des Aufsichtsrates kennen und schätzen die Arbeit des Neukirchener Erziehungsvereins seit vielen Jahren. Präses Siegmund Ehrmann ist hocherfreut, dass sie für eine Mitarbeit gewonnen werden konnten: „Mit Annette Brand, Per Hegenberg und Christine Roßkothen haben wir Persönlichkeiten gewonnen, die uns mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen wertvolle Unterstützung leisten werden.“ Der Aufsichtsrat hat aktuell 17 Mitglieder.