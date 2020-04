Lokalpolitik lebt vom persönlichen Austausch. Die Coronavirus-Pandemie erfordert aber derzeit ein hohes Maß an Disziplin und Einschränkungen. Schwierige Zeiten auch für Parteiarbeit.

Die heimische CDU geht hier einen neuen Weg: „Wir machen den ersten digitalen CDU-Stammtisch und gehen damit angesagte Kommunikationswege“, zeigt sich CDU-Vorsitzende Karin Keesen gespannt und erfreut zugleich. Erfreut, weil der Austausch mit den Menschen stattfinden kann und gespannt, ob und wie stark der digitale Stammtisch angenommen wird.

Der erste digitale Stammtisch findet am Gründonnerstag, 9. April, um 19 Uhr statt. Interessenten melden sich bitte bis zum 9. April, 12 Uhr, mit Namen und E-Mail Adresse über die Homepage www.cdu-nv.de an. Vor Beginn des Stammtisches bekommen alle die erforderlichen Zugangsdaten. Über diese können Sie sich als Telefonteilnehmer oder mit Kamera, Mikrofon und der entsprechenden Systemvoraussetzung als Videokonferenzteilnehmer anmelden. Die Einrichtung am Computer oder mobilem Gerät ist selbsterklärend und gut zu handeln. „Wir sprechen alle von Digitalisierung, jetzt sollten wir alles auch nutzen, was bereits verfügbar ist,“ sagt CDU-Vorsitzende Karin Keesen nicht nur so dahin, denn die heimischen Christdemokraten praktizieren es bereits.

Vorstandssitzungen und der Austausch in Arbeitskreisen finden bereits in Form von Videokonferenzen statt. „Wir bleiben zu Hause, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen und können trotzdem unsere politische Arbeit erledigen. Außerdem macht es allen Spaß, gemeinsam Neues auszuprobieren“, erklärt Karin Keesen. Ob es beim ersten Digital-Stammtisch auch ein kleines Bier gibt? „Da ist jeder selber für zuständig, aber anstoßen werden wir sicher online gemeinsam“, schmunzelt die engagierte CDUVorsitzende.