Wie bereits bekannt, ändert sich zum 1. Januar das System der Restmüllabfuhr in Neukirchen-Vluyn. Das bisherige Zählsystem wird durch eine fixe zwei- oder vierwöchentliche Abfuhr ersetzt. Ein Teil der bisher genutzten Restmüllbehälter musste deshalb getauscht werden. Im November und Dezember wurden zunächst die neuen Restmüllbehälter aufgestellt. Diese können ab Januar genutzt werden. In diesen Fällen der Änderung können die alten Restmüll-Behälter am 27. Dezember das letzte Mal geleert werden.

Nun werden die leeren Behälter im Januar revierweise eingesammelt:

im Revier 1 bis 2 in der zweiten Kalenderwoche, ab Montag, 6. Januar, im Revier 6 - 7 in der dritten Kalenderwoche, ab Montag, 13. Januar, im Revier 3 - 5 in der vierten Kalenderwoche, ab Montag, 20. Januar und im Revier 8 - 10 in der fünften Kalenderwoche, ab Montag, 27. Januar.

Alle Bürger werden gebeten, die überzähligen Restmülltonnen ab Montag, 6 Uhr, der jeweiligen Woche an die Straße zu stellen. Sie werden zwischen Montag und Freitag eingesammelt. Bei Fragen hilft die Stadt Neukirchen-Vluyn unter den Rufnummern 391 195, 391 144, 391 130 oder 391 255.

Im neuen Abfallkalender, der Mitte Dezember verteilt wurde, sind die Termine des neuen zwei- oder vierwöchentlichen Abfuhrturnus für Restmüll enthalten, ebenso die Termine zur Abfuhr aller anderen Abfallarten. Weitere Abfallkalender sind im Bürgerbüro der Stadt erhältlich. Der Kalender ist außerdem auf der Internetseite der Stadt Neukirchen-Vluyn www.neukirchen-vluyn.de unter dem Menüpunkt „Planen, Bauen, Wohnen“ zu finden.