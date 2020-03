Leben und Wohnen, Tourismus, Wirtschaft, gemeinsam gestalten, Vielfalt erleben, nachhaltig voran und Geschichte, die verbindet - die Neuauflage der Stadtbroschüre für Neukirchen-Vluyn ist randvoll mit geballten Informationen zu Neukirchen-Vluyn.

Die 2016 erstmals in neuem Gewand präsentierte Broschüre erscheint jetzt in neuer Auflage. „Neukirchen-Vluyn ist bunt, lebendig und gleichzeitig historisch fest verwurzelt. All dies spiegelt die Stadtbroschüre wider“, so Bürgermeister Harald Lenßen. „Das Heft stellt unsere Stadt in hervorragender Weise dar. Als Ideengeber für Gäste oder Orientierung für neu Zugezogene ist es ideal. Aber auch Bürger, die schon lange hier wohnen, finden sicherlich Anregungen, unsere Stadt neu zu entdecken.“

Die Stadtbroschüre wurde erneut von der Neukirchen-Vluyner Agentur "Die Kuh vom Eis" realisiert. Geschäftsführer Carsten Rudius freut sich über das Ergebnis: „Wir haben es wieder geschafft, ein informatives und gleichzeitig attraktives Produkt aufzulegen. Zusätzlich zur Geschichte der Stadt und ihren Initiativen bietet der umfangreiche Adresseinleger wertvolle Hinweise zu Einrichtungen aller Art in Neukirchen-Vluyn.“

Möglich gemacht haben die Realisierung die lokalen Anzeigenkunden, die maßgeblich zur Finanzierung des Projekts beigetragen haben. Die Stadt Neukirchen-Vluyn bedankt sich ausdrücklich für diese Unterstützung.

Interessierte können die Stadtbroschüre im Bürgerbüro im Rathaus erhalten. Online ist sie auf der städtischen Website www.neukirchen-vluyn.de abrufbar.