Zu den Feiertagen zu Ostern verschieben sich die Termine der Abfallentsorgung 2020 wie folgt:

Altpapierabfuhr: Im Revier 5 auf Samstag, 4. April.

Bioabfuhr: In den Revieren 1 - 4 auf Montag, 6. April; in den Revieren 5 - 10 auf Mittwoch, 8. April

Restmüllabfuhr: In den Revieren 1-5 auf Mittwoch, 8. April.

Leerung von gelber Tonne und die Abfuhr der gelben Säcke: in allen Revieren auf Donnerstag, 9. April

In der Woche nach Ostern verschieben sich die Abfuhrtermine der Biomüll- und Restmüll-Abfuhr sowie der Altpapierentsorgung jeweils um einen Tag nach hinten.