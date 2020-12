Viele Zeichen und Grüße der Wertschätzung und Verbundenheit erreichten den scheidenden Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein in den letzten Tagen seiner Amtszeit als Direktor des Neukirchener Erziehungsverein. So wurde er nun in einer Feierstunde im kleinen Kreis verabschiedet.

Die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden, Präses Siegmund Ehrmann und Gernot Fietze, würdigten das Wirken des theologischen Vorstands, der nach über 17 Jahren in den Ruhestand tritt, in besonders wertschätzender Weise mit den Worten: „Dieses tiefe gegenseitige Vertrauen machte es möglich, gemeinsam so manche „Untiefe und Stromschnelle“ zu meistern. Wir danken für Deinen segensreichen Dienst von Herzen.“

Präses Ehrmann verlieh im Anschluss Hans-Wilhelm Fricke-Hein im Namen von Diakonie-Präsident Ulrich Lilie das Goldene Kronenkreuz der Diakonie.