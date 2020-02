Eines der Ziele und Grundsätze der Guttempler ist: "Wir bilden uns fort"

Neben der persönlichen Weiterentwicklung des Einzelnen durch das Erleben der Mitgliedschaft und die Vorbildwirkung der anderen Mitglieder steht die Fort- und Weiterbildung. Die praktische Umsetzung übernimmt in der Regel das Guttempler-Bildungswerk e.V. (GBW).

Heute besuchten Mitglieder der Guttemplergemeinschaft "Festland" in Neukirchen-Vluyn die diesjährige Mitgliederversammlung des Guttempler-Bildungswerkes LV Nordrhein-Westfalen e.V.

Der Vorstand des Vereins hatte zum 47. Ordentlichen Landesverbandstag 2020 in das Hubertushaus in Sonsbeck-Hamb eingeladen. Das Hubertushaus in Sonsbeck-Hamb ist seit Jahren auch das "Heim" der Guttemplergemeinschaft "Freiherrlichkeit". Deren Mitglieder sorgten mit ihrem tatkräftigen Einsatz für einen sehr angenehmen Rahmen dieser Tagung.

In der heutigen Versammlung wählten die stimmberechtigten Mitglieder satzungsgemäß den neuen ersten Landesverbandsvorsitzenden (Dirk König), die Landesverbands-Schatzmeisterin (Angelika Hinz) und den Landesverbands-Schriftführer (Werner Pastoors). Der zweite Vorsitzende (Manfred Geis) bleibt weiterhin im Amt.

Möchten Sie mehr über die Guttempler in Deutschland und über die Selbsthilfegruppe in Ihrer Nähe erfahren?

Die Gemeinschaftsabende und die Gesprächsgruppenabende der Guttempler Gemeinschaft "Festland", Neukirchen-Vluyn,finden statt in der:

Wilhelm-Reuter-Alle 1b, Klingerhuf, 47506 Neukirchen-Vluyn

Gemeinschaftsabende: Montags 19:00 Uhr

Gesprächsgruppe: Donnerstags 19:30 Uhr

Besuchen Sie unsere Gemeinschafts- und/oder Gesprächsgruppenabende oder falls Sie eine Gesprächsgruppe in Ihrer Nähe suchen, folgen Sie gerne diesem Link auf die

website der Guttempler

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!