Das Stadtradeln hat Halbzeit: Etwas mehr als die Hälfte des Aktionszeitraums ist vorbei. In Neukirchen-Vluyn beteiligen sich fast 500 Radler an der Aktion, die mehr Gesundheit, CO2-Vermeidung und Klimaschutz zum Ziel hat. Drei Wochen lang tragen sie ihre geradelten Kilometer in die Wertung ein. Alle Kommunen des Kreises Wesel radeln zeitgleich und kämpfen um die Auszeichnung der aktivsten Kommune.

47.193 Kilometer sind bis heute in Neukirchen-Vluyn geradelt worden. Sieben Tonnen CO2 wurden dadurch vermieden. Vorne mit dabei ist der Stadtradeln-Star Claudia Basener. Sie wohnt in Neukirchen-Vluyn und ist mit ihrem Team „Die strammen Waden“ beim Stadtradeln dabei. Über 240 Kilometer ist sie schon geradelt und wird noch bis zum Ende der Aktion am 3. Oktober wo immer möglich das Auto stehen lassen und aufs Rad umsteigen.

„Ich bin mir sicher, die 100.000 Kilometer können wir in Neukirchen-Vluyn knacken“, macht Basener den Mitstreitern Mut. „Rauf aufs Rad, Leute! 1.000 Menschen und 100.000 Kilometer, das wäre doch was!“

Auch jetzt können Interessierte sich noch zum Stadtradeln anmelden und mithelfen, dass Neukirchen-Vluyn den Sieg davonträgt! Alle Infos unter https://www.stadtradeln.de/neukirchen-vluyn.