5000 Euro für neue Fahrräder und Ausstattung

Große Freude bei den Jugendlichen und Betreuern der Ambulanten Hilfen in Moers: Für das Spendenprojekt „Mobile Freizeitangebote“ des Neukirchener Erziehungsvereins kamen 5.000 Euro zusammen, die in 11 neue Fahrräder inklusive Helme, Schlösser und Luftpumpen investiert und nun an die Biker übergeben wurden.

Frank's Radhaus

Leiter Matthias von Holst freute sich ganz besonders darüber, dass der Fahrradhändler Frank’s Radhaus in Neukirchen-Vluyn die neuen Bikes trotz der großen Nachfrage noch in den Sommerferien ausliefern konnte: „Jetzt haben wir die Möglichkeit, unseren Familien, die oftmals kein eigenes Fahrrad besitzen, Touren in die nähere Umgebung anzubieten.“ Das war zuvor eher selten der Fall, da die Anmietung von Rädern sehr kostspielig war.

Entwicklungsförderung von Kindern und jungen Menschen

Die Ambulanten Hilfen in Moers fördern Kinder und junge Menschen in ihrer Entwicklung zu einer selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit und stärken die Eltern in den Familien in ihrer Erziehungskompetenz.