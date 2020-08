Die Guttempler Gemeinschaft "Festland" in Neukirchen-Vluyn tritt für einen alkoholfreien Lebensstil mit Zukunft ein.

Wie an dieser Stelle schon berichtet wurde, konnte seit Ende März wegen des Corona-Virus leider keine Gesprächsgruppe in Neukirchen-Vluyn angeboten werden. Langsam starten die Gesprächsgruppen wieder. Unter Einhaltung der Hygiene-, und Abstandsregeln finden Donnerstags wieder Gesprächsgruppen statt. Hier sind Angehörige, Interessierte und Betroffene willkommen.

Auch während der letzten Monate haben die Guttempler ihre Arbeit im Bereich Suchthilfe intensiv fortgesetzt und nach neuen Wegen in der Suchtselbsthilfe gesucht.

Heute wurde in Hemer anläßlich des Landesverbandstages des Guttempler Landesverbandes NRW der neue Vorstandvorsitzende gewählt.

Thomas Lingenberg löst ab heute Antonia Patzke als Vorstandsvorsitzender des Guttempler Landesverbandes NRW ab. Thomas Lingenberg stellte den Arbeitsplan für das Jahr 2020 vor und wies im besonderen auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der Suchthilfe der Guttempler hin, wie zum Beispiel das Bundesweite Nottelefon Sucht und unser digitales Sucht-Selbsthilfe-Angebot der SoberGuides.

An unserem Nottelefon Sucht erhalten Sie Hilfe und Beratung bei Suchtproblemen.

Betroffene und Angehörige erreichen dort erfahrene Beraterinnen und Berater.

Rufen Sie uns an – 24 h täglich: 0180 365 24 07

9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend

Schon am Telefon können wir Ihnen wertvolle und praktische Tipps geben, wie Sie ganz konkret weitermachen können. Wir vermitteln Ansprechpartner vor Ort.

Die SoberGuides sind geschulte Ehrenamtliche aus der Sucht-Selbsthilfe, die dich gerne auf deinem Weg begleiten. Das Angebot ist suchtformübergreifend und richtet sich auch an Angehörige und nahestehende Personen.

