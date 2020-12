Ein süßes Potpourri an Vanillekipferln und Spritzgebäck überreichte der Geschäftsstellenleiter der Volksbank Niederrhein in Neukirchen,Tobias Dietz, an die Leiterin des Matthias-Jorissen-Hauses Dörthe Krüger und an Bärbel Schmidt vom Sozialen Dienst.

Die Pflegeeinrichtung ist eine von 33 Senioreneinrichtungen im Umkreis, an die die Mitarbeitenden der Volksbank Adventsgebäck verteilen.

Und auch für die diesjährige Seniorenwunschbaumaktion spendet die Volksbank 1.000 Euro. Von dieser Summe erhält das Jorissen-Haus 250 Euro, die für Sportmaterialien eingesetzt werden, um mit einem gezielten Kraft- und Balancetraining die Mobilität der Bewohner zu erhalten und zu fördern.