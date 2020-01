55 Jahre Karneval

Die kfd-Spielschar Neukirchen-Vluyn feiert zum 55. Mal Karneval. Männer und Frauen starten am Mittwoch, 19. Februar, ab 15 Uhr den Jubiläums-Karneval mit hausgemachtem, spritzigen Programm mit Büttenreden, Sketchen, Musik, Tanz und dem Männer-Ballett in der Kulturhalle in Vluyn. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15 Euro in der Kulturhalle, von-der-Leyen-Platz 1 (außer dienstags und freitags).

Pfarrkarneval Neukirchen-Vluyn

Der Pfarrkarneval Neukirchen-Vluyn bietet am Samstag, 22. Februar, ab 19.11 Uhr in der Kulturhalle fröhliche, karnevalistische Stunden. Im Anschluss an das Bühnenprogramm darf noch das Tanzbein geschwungen werden. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Eintrittskarten für den Pfarrkarneval Neukirchen-Vluyn gibt es zum Preis von 15 Euro bei Uhren/Optik/Juwelen Hubben, Niederrheinalle 330a.