Die NABU-Naturschutzstation Niederrhein bietet neben den bekannten Bustouren alternative Erlebnistouren mit dem Schwerpunkt Wildgänse an. Am Freitag, den 17. Januar lädt sie von 16:30 bis 18 Uhr zu einem „Abendspaziergang mit Gänsegeschnatter“ ein. Die abwechslungsreiche Tour führt durch die winterliche Millingerwaard.

Am Freitag, den 7. Februar findet die Tour von 17:00 bis 18:30 Uhr erneut statt. Außerdem gibt es auf Anfrage ein Angebot für Naturfotografen und -beobachter, die Roland Schwark mit auf seine Fototour nimmt.

Der Abendspaziergang führt die Teilnehmer durch das Naturschutzgebiet Millingerwaard, das gleich hinter der deutschen Grenze liegt. Gemeinsam wandern sie – festes Schuhwerk für matschige Strecken und warme, wetterfeste Kleidung wird empfohlen – durch den winterlichen Lebensraum von halbwilden Konik-Pferden, Galloway-Rindern, Bibern, Wildgänsen und Co.

Ein Highlight der Tour: die Wildgänse bei ihrem abendlichen Einflug zu ihren Schlafgewässern beobachten und ihr Geschnatter in der Abenddämmerung hören. Wer danach noch Lust und Zeit hat, kann den Spaziergang in einem nahegelegenen Café bei einem heißen Getränk gemütlich ausklingen lassen.

Der Treffpunkt für den Abendspaziergang ist auf der Straße Duffeltdijk gegenüber der Laurentiuskirche in Kekerdom. Die Teilnahme kostet Erwachsene 5 Euro, Kinder bis 6 Jahre sind kostenfrei dabei, für Kinder von 6 bis 11 Jahren werden 2,50 Euro erhoben, Kinder ab 11 Jahre und Menschen in Schule, Studium und Freiwilligendienst zahlen 3 Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 02821-713988-0 oder www.nabu-naturschutzstation.de/de/veranstaltungen.

Die Fototour mit Roland Schwark, die nach individueller Terminabsprache stattfindet, führt Naturfotografen und -beobachter zu den schönsten Beobachtungsplätzen der arktischen Wildgänse am Niederrhein. Nebenbei vermittelt Schwark viel Wissenswertes zu den Gänsen und gibt Verhaltenstipps, um die Gänse nicht aufzuscheuchen. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es direkt auf der Website von Roland Schwark: www.schwark-foto.de/angebot-fototour

Für die bekannten Bustouren der NABU-Naturschutzstation Niederrhein, die sonntags zwischen 13 und 15:30 Uhr stattfinden, sind noch Plätze frei. Einmal geht es auch am Samstag los: am 25. Januar, ebenfalls von 13 bis 15:30 Uhr. Für alle Touren ist der Treffpunkt das Rilano Hotel in der Bensdorpstraße 3 in Kleve. Darüber hinaus lassen sich Sonderveranstaltungen, Kombi- und Gruppenangebote – auch für Menschen mit Sehbehinderung oder Lernschwierigkeiten – organisieren. Die letzte Bustour dieser Saison findet am 16. Februar statt. Infos und Anmeldung über die NABU-Naturschutzstation Niederrhein unter Telefon 02821-713988-0 oder www.nabu-naturschutzstation.de/de/veranstaltungen

