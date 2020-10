Die Werbegemeinschaft Spellen verzichtet in diesem Jahr komplett auf Mitgliedsbeiträge. Schweren Herzens musste der Vorstand den Sternenmarkt am 1. Advent absagen. Weihnachtliche Stimmung soll dennoch aufkommen.

Mit der Corona-Krise und dem Lock-Down im Frühjahr dieses Jahres gab es weltweit Einschnitte, Existenznöte und Einkommensverluste in unzähligen Betrieben vieler Branchen. So auch in Deutschland und kleiner gedacht natürlich auch in Spellen. „Auch wir als Werbegemeinschaft zählen zu unseren Mitgliedern Firmen aus den besonders betroffenen Branchen wie Gastronomie, Reiseunternehmen mit Reisebüro, Busreisen sowie Schülerbeförderung und Eventplaner- und Anbieter“, weiß Gudrun Hülsermann, 1. Vorsitzende der Werbegemeinschaft Spellen.

Branchen unterschiedlich stark gebeutelt

„Sind manche Mitglieder gar nicht bzw. wenig betroffen, oder haben sich nach dem Lock-Down relativ schnell wieder erholt, so fallen die Vorhersagen für dieses wie auch das nächste Jahr für die genannten Branchen weiterhin eher schlecht aus.“ Viele Einschränkungen die mit der Durchführung des eigenen Gewerbes verbunden bleiben, bedeuten gleichzeitig zwangsläufig Einkommensverluste.

„In Spellen sind wir als Werbegemeinschaft über die Jahrzehnte hinweg sehr stark mit unseren Mitgliedsfirmen verbunden, viele persönliche und freundschaftliche Verhältnisse gehen über den geschäftlichen Zusammenhalt hinaus und verbinden. Wir als Werbegemeinschaft möchten ein Zeichen setzten, aktuell als Unterstützung in der Krise,aber auch als Dank für das Engagement, unseren Ortsteil Spellen gemeinschaftlich voran zu bringen und in den Mittelpunkt zu stellen“, so Gudrun Hülsermann.

Hilfe und Dank fürs Engagement

So bleiben für dieses Jahr alle Mitgliedsfirmen beitragsfrei, bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge wurden bereits zurückerstattet, die noch anstehenden Beiträge werden für dieses Jahr nicht mehr eingezogen.Damit verzichtet die Werbegemeinschaft auf rund 9.000 Euro, was Stärkung und Unterstützung der Mitgliedsunternehmen dienen soll. Gudrun Hülsermann bittet, den Kopf nicht hängen zu lassen: „Es wird auch eine Zeit nach Corona geben!“

Weihnachtsbeleuchtung und Tannenbaum

Der Vorstand hat sich zudem dazu entschlossen, den diesjährigen Sternenmarkt am 1. Advent nicht durchzuführen. Die Vorgaben und Einschränkungen sind für dieses Event, welches rein ehrenamtlich geplant und durchgeführt wird, nicht zu stemmen. „Wir freuen uns allerdings und sind guter Hoffnung für die Durchführung im Jahr 2021“, sagt die Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Die Weihnachtsbeleuchtung im Ort und im Park am Altenheim sowie der großen Tannenbaum auf dem Dorfplatz sorgen dennoch für ein festliches Ambiente.

Glückwünsche für Mitglieder

Und es gibt noch etwas Positives zu berichten. So machte sich der Vorstand der Werbegemeinschaft im September auf den Weg, um gleich drei Unternehmen im Ort ihre Gratulation auszusprechen. Gratuliert wurde den Mitgliedsfirmen Edeka Stepper und Bäckerei Ernsting, die nach erfolgtem Umbau ihre Neueröffnung feierten. Auch die Post in den neuen Räumen in der Sparkasse bekam Besuch und Glückwünsche ausgerichtet.