Allgemeines:

Die Gemeine Goldwespe wird auch als Feuer-Goldwespe bezeichnet.

Kennzeichen:

Schlanke Körperform, Kopf und Brust schimmern grün und blau und zeigen manchmal Goldglanz. Der Hinterleib ist leuchtend rot und weist am Hinterrand des letzten Hinterleibsegments vier deutliche Zähne auf.

Körperlänge:

4 - 13 mm

Lebensraum:

Trocken sonnige Lagen.

Entwicklung:

Die Weibchen schmuggeln ihre Eier in die Nester aculeater Hautflügler, z. B. von Mauerbienen und Lehmwespen. Die Larve frißt zunächst das Ei oder die Larve des Wirtes, danach die eingetragenen Nahrungsvorräte und verpuppt sich dann in dem Nest. Da das Wirtsspektrum sehr groß ist, ist auch die Menge der zur Verfügung stehenden Nahrung sehr unterschiedlich, wodurch sich die stark schwankende Körpergröße erklärt. Die Goldwespen fliegen von Mai bis September.

Ernährung:

Parasitisch von anderen Hautflüglern.

Verbreitung:

Europa, Westasien.