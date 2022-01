So richtig gut wird das Leben erst, wenn wir aufhören, uns täglich selbst für unsere vermeintlichen Fehltaten und Unzulänglichkeiten zu beschimpfen. Die schlimmsten Kritiker sitzen nämlich nicht in unserer Umgebung, sondern tief verankert in uns drin. Von dort aus vermiesen Sie uns das Leben jeden Tag zuverlässig, manchmal so stark, dass wir weder stolz sein können noch uns freuen können. In dieser Übungseinheit wollen wir Frieden mit dem inneren Kritiker schließen und einen Weg für ein harmonisches Miteinander finden.

Kursleitung: Nathalie Berude-Scott

Mittwoch, 19:00 – 20:45 Uhr

7,50,- € (2 USTD)

11.05.2022

Anmeldungen sind erforderlich:

FRIEDENSDORF BILDUNGSWERK

Tel.: 02064 / 49740

E-Mail: bildungswerk@friedensdorf.de

www.friedensdorf.de/termine

