Freitagnachmittag (20.12.) lief ein 8jähriges Mädchen zusammen mit seiner gleichaltrigen Freundin auf der Bebelstraße in Richtung Alstadener Straße. Als sie die Straße Franzenkamp überquerten, bog plötzlich ein schwarzer PKW von der Bebelstraße in die Straße Franzenkamp ein und fuhr das Kind an.

Das Mädchen fiel auf die Fahrbahn und wurde durch den Zusammenstoß am Bein verletzt.

Die PKW-Fahrerin stieg zusammen mit ihrer Beifahrerin aus dem PKW aus und erkundigte sich kurz nach dem Wohlergehen des Kindes. Danach stiegen beide Frauen wieder ein und setzte fuhren fort.

Das angefahrene Mädchen hatte Glück im Unglück und trug nur einen schmerzhaften blauen Fleck am Bein davon. Es wurde in die Obhut seiner Mutter gegeben.

Die Fahrerin wird als etwa 50 Jahre alte, schlanke Frau mit lockigen, grauen und kurze Haaren beschrieben. Sie trug zur Unfallzeit einen grauem Pulli.

Ihre Beifahrerin war etwas jünger, ebenfalls schlank und hatte lange blonde Haare. Sie trug einen pinkfarbenen Pulli.

Zeugenaufruf

Haben Sie den Unfall beobachtet?



Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Frauen gebeten?



Kennen Sie den Abstellort des Unfallwagens?

Hinweise nimmt die Polizei Oberhausen telefonisch (0208 / 826 - 0) oder per E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.