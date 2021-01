Die Polizei kontrolliert in der kommenden Woche unter anderem an folgenden Stellen die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten: Montag 18. Januar, Wörthstraße. Dienstag 19. Januar, Skagerrakstraße. Mittwoch 20. Januar, Arminstraße, Donnerstag 21. Januar, Landwehr und am Freitag 22. Januar, an der Siegesstraße.

Oberhausener Polizisten überwachen auch weiterhin täglich rund um die Uhr und an zahlreichen Messstellen im gesamten Stadtgebiet die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen.