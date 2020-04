Der Karfreitag (10.4.) wird traditionell von der "Tuning-Szene" genutzt, um ihre, mit viel Engagement, Liebe und Geld modifizierten Autos der Öffentlichkeit zu präsentieren. In Oberhausen kam es dabei in den vergangenen Jahren aber vereinzelt immer wieder an den Szenetreffpunkten Brammenring, Sterkrader Tor, CentrO, Bero-Center und Ziesak-Plaza-Parklpatz (Mülheimer Straße) zu Lärmbelästigungen und Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Die Polizei wird an diesem "Car-Freitag" mit einem Sondereinsatzteam die "Tuning-Szene" insbesondere mit Blick auf die geltenden Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie besonders gut im Auge behalten und bei Verstößen konsequent einschreiten.

Wir wünschen uns, dass die Mehrzahl der Tuningfreunde, die sich an diesem Tag mit ihren "Schmuckstücken" an alle geltenden Bestimmungen halten, nicht erneut durch die wenigen Uneinsichtigen in Verruf gebracht werden.