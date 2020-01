Am 12.01.2020, gegen 10:30 Uhr ist es an der Kreuzung Mülheimer Straße/Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine Autofahrerin (78) fuhr auf der Danziger Straße in Richtung Mülheimer Straße. An der Kreuzung hielt sie ver-kehrsbedingt auf der Rechtsabbiegespur an.

Ein Autofahrer (30) fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Die Polizeibeamten konnten bei dem Mann Alkohol-geruch wahrnehmen. Er gab an, in der Nacht Bier getrunken zu haben. Ein vorläufiger Test ergab einen Wert von über 0,7 Promille.

Eine Blutprobe wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet. Es entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro.