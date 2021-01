Ein Autofahrer (55) wurde am 13.01.2021 gegen 23:30 Uhr an der Weseler Straße in Oberhausen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv und ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Den erforderlichen Führerschein besaß er ebenfalls nicht. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.