Hier einmal eine wirklich nette Geschichte in Zeiten, in denen es nur ein einziges Thema gibt...

Gestern hatte ich meinen (Funk)autoschlüssel verloren. Wo? Keine Ahnung! Alles abgesucht, aber ohne Erfolg.

Ich bin dann (bei dem schönen Wetter) in den Garten gegangen und habe Frust-Unkraut gezupft.

Plötzlich stand ein Polizist im Gartentor und sagte: "Wenn sie Herr Behnke sind, dann ist DAS hier hier Autoschlüssel." Stand vor mir und hatte meinen Autoschlüssel in der Hand.

Häh, wieso hat die Oberhausener Polizei meinen Autoschlüssel und woher, zum Henker, weiss sie dass es meiner ist...?

Der Polizist meinte, dass der Schlüssel auf dem Glascontainer an der Von-Trotha-Str. gelegen hätte (da war ich wohl zur Glasentsorgung) und jemand die Polizei darüber informiert hat. Die widerum hat zwei Beamte mit der "Recherche" beauftragt, die dann zum BMW-Autohaus Muhra in Oberhausen gefahren sind, wo der Schlüssel ausgelesen und ich als Halter identifiziert wurde.

Und dann dachten die Beamten, wir bringen den Schlüssel mal persönlich zurück.

Meinen Dank an den umsichtigen Bürger, der die Polizei informierte und vor allem meinen höchsten Dank und Respekt an die beiden Polizeibeamten, die mir nicht nur Lauferei sondern erheblich viel Geld erspart hat, wenn ich mir einen neuen Schlüsssel hätte zulegen müssen.

In Zeiten, in denen es wohl nur schlechte Nachrichten gibt,- ein Lichtblick in Sachen "Dienst am Bürger"!