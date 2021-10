Wie Mitarbeiter der öffentlichen katholischen Bücherei St. Antonius in Alstaden berichten, ist beim Bücherbasar am vergangenen Samstag, 23. Oktober, ein Trickdiebstahl verübt worden, bei dem eine schwarze Tasche mit vielen Schallplatten gestohlen wurde. Beschrieben wird der Vorgang wie folgt: Der Täter hatte sich gegenüber der betagten Büchereimitarbeiterin unter falschen Angaben Zugang zum Kassenbereich im Gemeindehaus verschafft und von dort die Tasche samt Schallplatten entwendet. Zu der Zeit, etwa gegen 17 Uhr, waren die anderen Büchereimitarbeiter bereits mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Jetzt hoffen die Büchereimitarbeiter, dass es Augenzeugen gibt, die einen jungen Mann mit der schwarzen Textiltasche, in der die Schallplatten waren, zum Ende des Bücherbasars gesehen haben. Eine Beschreibung des Tatverdächtigen liegt vor. Der Bücherei ist sehr daran gelegen, die Schallplatten zurückzubekommen. Bei Rückgabe wird eine weitere Strafverfolgung unterbleiben. Darauf wird seitens der Bücherei hingewiesen. Zeugen werden gebeten, sich per E-Mail an buecherei-alstaden@gmx.de zu wenden.