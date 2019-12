Wie in jedem Jahr sind Einbrecherbanden in den Monaten vor und nach Weihnachten besonders oft unterwegs. Die Polizei Oberhausen hat diese Besonderheit selbstverständlich bei ihrer Personalplanung berücksichtigt und fahndet verstärkt.

Insgesamt sechzehn Einbrüche zeigten die Geschädigten in der vergangenen Woche an. Schs der angezeigten Taten waren an gut gesicherten Türen und Fenstern oder wachsamen nachbarn gescheitert!

Die Einbrecherbanden befinden sich jetzt wieder im "verschärften Klaumodus" und wir halten mit Streifen in unseren Wohnvierteln dagegen. Trotzdem schaffen die Polizisten es nicht ganz ohne Hilfe. Zur Bekämpfung der Einbrecherbanden brauchen wir unbedingt Ihre Augen und Ohren und tatkräftige Unterstützung!

Entdecken Sie Verdächtige in Ihrem Viertel, dann sprechen Sie sie nicht an!

Rufen Sie schnell über Notruf-110 Unterstützung!

Beobachten Sie weiter und informieren unsere Kollegen weiter über Telefon!

Wir kommen sofort und klären das - VERSPROCHEN!

Unsere Polizeispezialisten (0208 826 4511) informieren Sie kostenlos bei über technische Sicherungsmöglichkeiten ihrer 4-Wände.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt mit dem Förderprogramm 159 "Einbruchschutz", gezielt Einzelmaßnahmen zum Schutz gegen Wohnungseinbruch. Weitere Informationen finden Sie auf der KfW-Internetseite.