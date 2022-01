Wie die Stadt Oberhausen mitteilt, ist in der Nacht zu Samstag, 15. Januar, in das Impf- und Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes im Parkhaus 8 am Centro eingebrochen worden. Der oder die Täter stahlen einige Rechner. Die Polizei Oberhausen ist umgehend informiert worden und hat die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. Die IT-Abteilung der Stadt Oberhausen war vor Ort und hat mittlerweile neue Rechner aufgestellt, sodass das Impfgeschehen und auch die Schnelltestungen nicht oder nur bedingt beeinträchtigt waren.