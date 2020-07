Am Donnerstag, 23. Juli, bemerkten die Mitarbeitenden der Flüchtlings- und Migrationsberatung ein Einschussloch in einer der Fensterscheiben der Beratungsstelle auf der Styrumer Straße. Dieses befand sich direkt auf Kopfhöhe einer dort abgebildeten Figur arabischer Abstammung.

Die Einrichtung der Flüchtlings- und Migrationsberatung der Awo und des ZAQ Oberhausen gilt als sichere Anlaufstelle für Menschen unterschiedlicher Nationen und unterstützt diese im Rahmen ihrer Integration.

Es wurde Anzeige erstattet und die Angelegenheit an die örtliche Polizeibehörde übergeben. Die Polizei nehme die Tat sehr ernst, besonders da an dieser Stelle nicht ersichtlich ist, ob sich Personen in den Räumlichkeiten befunden haben. Eine mögliche Verletzung der Mitarbeitenden und Besuchern wurde also wissentlich in Kauf genommen. Es wird um Hinweise gebeten.

Die Mitarbeitenden der Flüchtlings- und Migrationsberatung sind trotz des Vorfalls wie gewohnt in der Beratungsstelle, um ihrer Arbeit nachzugehen und die Hilfesuchenden mit Rat und Tat zu unterstützen.