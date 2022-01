Die Energieversorgung Oberhausen AG (evo) warnt die Oberhausener Bürger vor unseriösen Drückerkolonnen die in der Stadt unterwegs sind. Diese geben sich am Telefon oder an der Haustür, als evo-Mitarbeiter aus oder geben an, mit der evo zusammenzuarbeiten.



Folgende Szenarien sind bekannt:

Die Betrüger schellen unangemeldet an und verschaffen sich mit einem Vorwand Zugang in die Wohnräume

Die Betrüger bitten am Telefon um einen Termin, um für eine vermeintliche Befragung vorbeizukommen

Die evo rät allen Betroffenen dazu, den Besuch höflich abzuweisen, um einen Konflikt zu vermeiden. Zudem sind auf keinen Fall sensible Daten wie Bankverbindungen, Kundennummer oder Zählernummer herauszugeben. Am Telefon sollte bestenfalls direkt aufgelegt werden.

Die evo empfiehlt weiterhin die Geschehnisse der Polizei und der evo, unter der kostenlosen InfoLine der evo, unter Tel. 0800/2552-500 zu erreichen oder per Mail an kundenservice@evo-energie.de.

Folgende Tipps helfen dabei, einen Betrugsversuch zu entlarven:

Die Oberhausener Netzgesellschaft führt lediglich die Zählerablesung durch. Die Ablesetermine für die einzelnen Gebiete gibt es unter www.ob-netz.de/messstellenbetrieb/zaehlerstaende/ablesetermine zu sehen

Die Mitarbeite können sich immer ausweisen, tragen evo-Kleidung und sind mit einem Fahrzeug mit evo- oder Netz-Logo unterwegs

Die evo und Oberhausener Netzgesellschaft führen derzeit keine persönliche Kundenbefragung bei Kund:innen Zuhause durch

Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel. 0208/835-2960, an s.sitzmann@evo-energie.de oder unter www.evo-energie.de.

Sicherheit ist der evo in Zeiten wie sehr wichtig. Die Gesundheit aller Kund:innen sowie der der Mitarbeiter:innen steht im Vordergrund. Die Mitarbeiter der evo sind über alle gültigen Hygienemaßnahmen geschult und halten diese stets ein. Die evo dankt allen Bürger:innen für ihre Unterstützung.