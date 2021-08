Am 09.08.2021, gegen 14:30 Uhr, legte sich eine männliche Person in einem Durchgang in Höhe der Polizeiwache am Friedensplatz mit herabgelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil auf den Boden. Mehrere Passanten die den Durchgang zwischen der westlichen und östlichen Seite des Friedensplatz begehen wollten, nahmen diese Handlung war und entschieden sich, die Straßenseite nicht zu wechseln.

Es wird gebeten, dass sich diese Zeugen bei der Polizei melden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 telefonisch (0208 8260) oder als Email (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.