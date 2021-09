Ein Oberhausener Senior (74) aus Osterfeld hat gut auf den Anruf

eines falschen Polizisten reagiert. Nach einem erstaunlichen

Kommentar hat er kurzerhand aufgelegt. Heute am 29.09.2021 hat er den

Vorfall der Polizei gemeldet; die ermittelt jetzt.

Am 24.09.2021 gegen 19:00 Uhr rief der angebliche Polizist den Senior

an und nannte sich Polizeikommissar Koch. Mit energischer Stimme gab

der Mann an, in zehn Minuten komme er bei dem Senior vorbei. Dieser

solle schon mal seinen Personalausweis bereit halten. Er komme auch

mit einem Streifenwagen vorbei, um sofort als echte Polizei erkannt

zu werden.

Der Senior lachte den Anrufer aus und meinte dann trocken:

"Das kannst Du Deiner Großmutter erzählen". Danach beendete er das

Gespräch.

Was der Unbekannte genau vorhatte, ist nicht bekannt. Die

Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Missbrauchs von Titeln.