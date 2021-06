Einem Betrugsversuch mit einem falschen I-Phone und einer gefälschten Quittung ist ein Oberhausener nicht auf den Leim gegangen. Erschöpfte Verdacht und rief die Polizei. Die Betrügerin wurde festgenommen.

Am Dienstag, 1. Juni, gegen 21.30 Uhr versuchte eine 19-jährige Frau, einem 33-jährigen Oberhausener ein falsches I-Phone 12 für die Hälfte des Preises zu verkaufen. Zuvor hatte sie das Smartphone im Internet angeboten. Nach der Einigung mit dem Mann wurde als Übergabeort der Bereich Goebenstraße in Oberhausen Stadtmitte angegeben. Bei der Übergabe hatte die Frau ein anscheinend gefälschtes iPhone und eine gefälschte Rechnung eines Telefonanbieters bei sich. Der Mann schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei. Die Kontrolle der Identifikationsnummer ergab dann auch Auffälligkeiten. Da die Frau einen rumänischen Pass bei sich trug und keine feste Adresse in Deutschland angegeben hat, wurde sie vorläufig festgenommen. Anzeige wurde erstattet.