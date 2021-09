Auch wenn wir nicht mehr so häufig von unserem Kampf gegen die Drogenkriminalität in unserer Stadt berichten, stellen wir uns gemeinsam mit der Bundespolizei täglich dieser Herausforderung. Wir haben die „Szene“ fest im Blick und kontrollieren ständig verdächtige Personen, die mutmaßlich mit illegalen Substanzen zu tun haben.

Die zunehmenden Hinweise von Anwohnerinnen und Anwohnern, die von den Drogendealern und –konsumenten in ihren Vierteln offensichtlich auch die Nase voll haben, spielen dabei ebenfalls eine wichtige Rolle.

Allein im August haben wir bei gezielten Verkehrskontrollen neunzehn Personen „aus dem Verkehr gezogen“, weil sie unter Drogeneinwirkung ein Fahrzeug geführt hatten. In einigen Fällen waren die Betroffenen zusätzlich ohne Führerschein unterwegs und in den Fahrzeugen wurden illegale Betäubungsmittel (BTM) gefunden und sichergestellt.

Die Daten:

03.08.2021 19:45 Kastellstraße

03.08.2021 19:45 Willy-Brandt-Platz

05.08.2021 16:40 Schwartzstraße

05.08.2021 18:10 Ripshorster Straße

07.08.2021 02:20 Knappenstr

07.08.2021 13:30 Danziger- / Schwartzstraße

07.08.2021 18:15 Düppelstraße

08.08.2021 01:55 Brandenburger Straße

12.08.2021 20:15 Fahnhorst- / Wesselkampstraße

14.08.2021 03:32 Danziger- / Rolandstraße

17.08.2021 23:40 Mülheimer-/ Brücktorstraße

18.08.2021 23:45 Mülheimer Straße

19.08.2021 08:35 Teutoburger- / Zieglerstraße

21.08.2021 16:10 Bahnhofstraße / Eugen-zur-Nieden-Ring

22.08.2021 16:00 Kapellen-/ Mergelstraße

23.08.2021 02:30 Ruhrorter- / Weilerstraße

23.08.2021 23:55 Konrad-Adenauer-Allee

26.08.2021 23:50 Von-Trotha-Straße

27.08.2021 00:00 Mülheimer Straße

In weiteren sechs Fällen haben wir rund um den Hauptbahnhof, aber auch an anderen bekannten Stellen, gezielt verdächtige Personen kontrolliert. In allen Fällen wurden BTM gefunden und sichergestellt. In einigen Fällen wurden zusätzlich auch Konsum- und Verkaufsutensilien, Bargeld in der szenetypischen Stücklung sowie Waffen aufgefunden. In einem Fall wurde eine Person festgenommen, die bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Die Daten:

05.08.2021 00:24 Schönefeld

14.08.2021 03:20 Willy-Brandt-Platz

29.08.2021 15:10 Concordia-/ Friedrich-Karl-Straße

29.08.2021 21:15 Bergmannstraße

30.08.2021 00:00 Baumstraße

30.08.2021 20:17 Baumstraße

Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst sind besonders sensibilisiert. Sie haben täglich zahlreiche Kontakte bei „ganz normalen“ Einsätzen, Verkehrsunfallaufnahmen oder eigenen Feststellungen auf ihren Streifenfahrten. Bei acht Vorfällen stellten sie BTM sicher und leiteten Strafverfahren gegen die beschuldigten Personen ein.

In einem Fall boten zwei Personen BTM zum Kauf an und in drei Verdachtsfällen des illegalen Aufenthalts wurden sie bei den Durchsuchungsmaßnahmen fündig. In zwei Fällen hatten sich die kontrollierten Personen durch ihr Verhalten oder den Aufenthalt in einer Kleingartenanlage verdächtig gemacht.

Die Daten:

01.08.2021 12:15 Grünstraße

02.08.2021 18:15 Platz-der-Guten-Hoffnung

03.08.2021 02:45 Friedensplatz

05.08.2021 19:35 Willy-Brandt-Platz

11.08.2021 19:45 Friedensplatz

17.08.2021 03:15 Knappenstraße

18.08.2021 13:44 Friedrich-Karl-Straße

21.08.2021 01:20 Kirch-/ Vikariestraße

Oberhausenerinnen und Oberhausener wollen offensichtlich auch nicht, dass Kriminelle ihr Viertel verunsichern. Das zeigen die zahlreichen Hinweise, die Polizisten immer öfter auch per Notruf 110 gemeldet werden.

In einem Fall verhinderten couragierte Zeugen mit ihrer schnellen Information, dass eine deutlich unter Drogeneinfluss stehende Autofahrerin weiter am Straßenverkehr teilnehmen kann. (15.08.2021, 07:20 Uhr, Brüderstraße)

In einem anderen Fall führte der Hinweis zur Festnahme zweier Tatverdächtiger, die vermutlich im Volksgarten BTM zum Kauf angeboten hatten und in deren unmittelbarer Nähe eine Tasche mit verkaufsfertig abgepackten Drogentütchen gefunden und sichergestellt wurden, (22.08.2021, 15:50 Uhr Kapellen-/ Mergelstraße)

Auch diese Festnahmen sind Teil des aktuellen Behördenschwerpunktes der Polizei Oberhausen. In den Bereichen Betäubungsmittelkriminalität, Clankriminalität sowie Rotlichtkriminalität / Menschenhandel erhöhen wir den Fahndungs- und Kontrolldruck, um die Kriminellen aus der Anonymität herauszuholen und Strukturen offen zu legen, bevor sie sich in Oberhausen verfestigen können.

Durch Hinweise aus der Bevölkerung und immer wiederkehrende Präsenz an den gemeldeten Orten, kann die Drogenszene langfristig verdrängt werden.

Deshalb appelliert die Polizei Oberhausen: Wenn Ihnen etwas Verdächtiges auffällt, dann zögern Sie nicht und melden Sie das der Polizei unter der Telefonnummer 110!

Wir kommen dann schnell und kümmern uns darum - VERSPROCHEN!