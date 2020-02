Am Montag, 27.01.2020 fand die alljährliche Jahreshauptversammlung der FF Sterkrade auf der Feuerwache 2 in Sterkrade statt.

Zugführer Detlef Heweling konnte neben der fast vollständig anwesenden Mannschaft auch wieder viele Gäste begrüßen. Der Beigeordnete Michael Jehn der zum ersten Mal eine JHV der FF Sterkrade besuchte, Jürgen Jendrian und Domenik Steeger in Vertretung für die Leitung der Feuerwehr Oberhausen, Jörg Lange-Hegermann als Verbindungsbeamter zwischen Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Klaus Peter,sowie der Stadtverordnete und ehemalige Zugführer Manfred Flore wohnten der Versammlung bei. In ihren Reden erwähnten die Gäste die hervorragende und im abgelaufenen Jahr 2019 nochmals verbesserte Verzahnung zwischen Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Ein Rückblick auf gemeinsame Einsätze sowie Veranstaltungen wie z.B. das Feuerwehrfest am 8. September auf der Feuer- und Rettungswache 1 in Oberhausen fand ausschließlich lobende Worte mit der Bitte, die Zusammenarbeit auf diesem Niveau aufrecht zu erhalten.

Neben den wichtigsten Statistiken, die Schriftführer Andreas Beinstingel vortrug, waren aber auch weitere Zahlen sehr interessant. Weit über 10.000 Stunden Feuerwehrtechnischen Dienst leisteten die Kameradinnen und Kameraden der FF Sterkrade in 2019; darunter neben den Übungsabenden viele Einsätze, Übungswochenenden sowie Brandsicherheitswachen im Theater, der Arena etc.

Dass dies auch viel Interesse bei den Oberhausener Bürgern hervorruft, konnte man auch an den Facebook-Beiträgen erkennen; die 82 Beiträge erreichten 50.663 Personen, die ihrerseits mit 9.225 Interaktionen darauf reagierten.

Geehrt wurden die Unterbrandmeister Erik Pahl und Dirk Hetkamp für ihre 35jährige Mitgliedschaft in der Wehr sowie Maximilian Fiedler für seine Dienste im Aufbau und Förderung der Jugendfeuerwehr.

Im Rahmen der Beförderungen wurden Hannah Buska, Natalie-Ruth Jattke, Lea-Marie Hilgert, Timo Brockmann, Fabio Mazur und Dominik Naurath zur Feuerwehrfrau bzw. –mann ernannt. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden David Mittendorf, Marc-Andre Knauer, Paul Krizanec und Riccardo Gäb.

Der stellvertretende Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr und ebenfalls langjähriges Mitglied des Sterkrader Zuges Daniel Nattmann wurde zum Brandoberinspektor befördert.

In 2020 stehen für die FF Sterkrade auch bereits wieder viele Termine fest; zu nennen sind da wieder das Spiel- und Sportwochenende Ende April sowie das eigene Feuerwehrfest mit dem Tag der offenen Tür auf der Sterkrader Wache am 23. August. Zu diesen und weiteren Terminen folgen regelmäßig Beiträge auf der Facebook-Seite des Zuges.

Mit dem obligatorischen Grünkohl ging die harmonische Versammlung dann in ein gemütliches Beisammensein über.