Ein Jugendlicher (16) ist am 20.08.2020 gegen 08:15 Uhr im Bereich Düppelstraße/Hermann-Albertzstraße in Oberhausen-Stadtmitte als Fußgänger von einem Auto erfaßt worden. Der Jugendliche ist schwer verletzt und nach Erstversorgung eines Notarztes mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Hubschrauber landete im Bereich der Feuerwehr an der Brücktorstraße.

Nach Aufnahme des Verkehrsunfalls ermittelt die Polizei Oberhausen jetzt den Hergang und die Ursache des Unfalls.