Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montag (23.08.) lief ein 8-jähriges Mädchen um 7:45 Uhr auf der Harkotstraße in Oberhausen zwischen mehreren verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Als das Mädchen den nächsten Fahrstreifen des entgegenkommenden Verkehrs betrat, kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw des fließenden Verkehrs. Dabei stürzte das Kind und wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der genaue Unfallhergang wird nun im Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen ermittelt.